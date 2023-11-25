Труп мужчины обнаружили прохожие на остановке в Екатеринбурге. Рядом была собака

Местные жители также сообщили, что рядом бегал замерзший лабрадор, который принадлежал погибшему. Пенсионера вместе с собакой видели вместе в магазинах. Пса забрала себе одна из екатеринбурженок. Теперь она ищет родственников умершего или новых владельцев для собаки, пишет Е1.