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Екатеринбурге на остановке скончался человек

Труп мужчины обнаружили прохожие на остановке в Екатеринбурге. Рядом была собака

25 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI

Екатеринбурге на остановке скончался человек

В Екатеринбурге на трамвайной остановке было найдено тело пожилого мужчины. Рядом с ним находилась собака, которую неравнодушная свидетельница трагедии взяла на передержку.

Бездыханное тело обнаружили свидетели на остановке Челюскинцев — Папанина. Предварительно установлено, что смерть 70-летнего мужчины не носит криминального характера. Возможно, ему стало плохо, он присел на лавочку и умер. Сейчас проводится судмедэкспертиза.

Местные жители также сообщили, что рядом бегал замерзший лабрадор, который принадлежал погибшему. Пенсионера вместе с собакой видели вместе в магазинах. Пса забрала себе одна из екатеринбурженок. Теперь она ищет родственников умершего или новых владельцев для собаки, пишет Е1.

Труп мужчины обнаружен на парковке поликлиники в Каменске-Уральском
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