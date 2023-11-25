Труп мужчины обнаружили прохожие на остановке в Екатеринбурге. Рядом была собака

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Бездыханное тело обнаружили свидетели на остановке Челюскинцев — Папанина. Предварительно установлено, что смерть 70-летнего мужчины не носит криминального характера. Возможно, ему стало плохо, он присел на лавочку и умер. Сейчас проводится судмедэкспертиза.
Местные жители также сообщили, что рядом бегал замерзший лабрадор, который принадлежал погибшему. Пенсионера вместе с собакой видели вместе в магазинах. Пса забрала себе одна из екатеринбурженок. Теперь она ищет родственников умершего или новых владельцев для собаки, пишет Е1.