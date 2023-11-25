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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Впервые в России бананы подорожали до 143 рублей за килограмм

Цена на бананы в России превысила 140 рублей

25 ноября 2023, 07:03
Фото: 1MI

Впервые в России бананы подорожали до 143 рублей за килограмм

В октябре 2023 года Росстат зафиксировал максимальную цену на бананы. Стоимость килограмма возросла до 143,4 рубля.

По данным статистики, по сравнению с октябрем 2022 года стоимость бананов выросла на 47%, тогда килограмм россияне могли приобрести за 97,7 рубля.

Такой темп подорожания стал самым значимым с 2000 года. Предыдущее рекордное повышение цены на бананы было в октябре 2015 года (+35,2%): с 51,7 рубля до 69,8 рубля, пишет РБК.

Напомним, в Свердловской области продолжают дорожать куриные яйца. За неделю цена на десяток достигла 98 рублей. Подорожание составило 5,81%.

Более чем на 3,5 рубля подорожало за месяц молоко в Свердловской области
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#Экономика#Цены#Россия#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Покупатели#Подорожание#Евгения Сафина#Бананы
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