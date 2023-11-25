Цена на бананы в России превысила 140 рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По данным статистики, по сравнению с октябрем 2022 года стоимость бананов выросла на 47%, тогда килограмм россияне могли приобрести за 97,7 рубля.
Такой темп подорожания стал самым значимым с 2000 года. Предыдущее рекордное повышение цены на бананы было в октябре 2015 года (+35,2%): с 51,7 рубля до 69,8 рубля, пишет РБК.
Напомним, в Свердловской области продолжают дорожать куриные яйца. За неделю цена на десяток достигла 98 рублей. Подорожание составило 5,81%.