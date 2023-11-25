Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Согласно данным, опубликованным Свердловскстатом, самые большие доходы имели жители региона, занимающиеся научными исследованиями и разработками (104,2 тысячи рублей). Далее следуют люди, работающие в финансовой и страховой сфере (101 тысяча рублей) и в области информационных технологий (98,1 тысячи рублей).
Строители в среднем в начале осени зарабатывали 58,3 тысячи рублей, медики — 54,4 тысячи рублей, а учителя и работники образования 48,4 тысячи рублей.
Самая маленькая зарплата была у свердловчан, работающих в общепите или гостиничном бизнесе (35,8 тысячи рублей).
Напомним, в августе 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 61,9 тысячи рублей (+18% к августу 2022 года).