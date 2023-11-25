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Updated Сегодня, 11:25

Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 63 тысяч рублей

Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области

25 ноября 2023, 11:23
Фото: Midjourney

Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 63 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Свердловской области в сентябре 2023 года достигла 63,1 тысячи рублей. Это на 15,7% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, опубликованным Свердловскстатом, самые большие доходы имели жители региона, занимающиеся научными исследованиями и разработками (104,2 тысячи рублей). Далее следуют люди, работающие в финансовой и страховой сфере (101 тысяча рублей) и в области информационных технологий (98,1 тысячи рублей).

Строители в среднем в начале осени зарабатывали 58,3 тысячи рублей, медики — 54,4 тысячи рублей, а учителя и работники образования 48,4 тысячи рублей.

Самая маленькая зарплата была у свердловчан, работающих в общепите или гостиничном бизнесе (35,8 тысячи рублей).

Напомним, в августе 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 61,9 тысячи рублей (+18% к августу 2022 года).

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#Общество#Эксклюзив#Деньги#Статистика#Зарплата#Доход#Профессии#Средняя зарплата#Евгения Сафина
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