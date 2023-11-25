В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По словам очевидцев, авария произошла в дневное время. Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Пархоменко и Горошникова около перинатального центра.
В результате легковые автомобили получили механические повреждения. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших пока не сообщается. Также подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» пояснили, что из-за аварии затруднено движение в обе стороны.
В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru факт ДТП подтвердили и обещали предоставить подробности позже, так как сотрудники пока работают на месте происшествия.