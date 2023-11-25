В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки

В результате легковые автомобили получили механические повреждения. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших пока не сообщается. Также подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» пояснили, что из-за аварии затруднено движение в обе стороны.