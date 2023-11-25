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Updated Сегодня, 12:31

В Нижнем Тагиле водитель трактора-снегоуборщика устроил массовое ДТП

В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки

25 ноября 2023, 12:29
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

В Нижнем Тагиле водитель трактора-снегоуборщика устроил массовое ДТП

25 ноября в центре Нижнего Тагила водитель снегоуборочного трактора устроил массовое ДТП. Во время работы он зацепил три легковые машины.

По словам очевидцев, авария произошла в дневное время. Транспортные средства столкнулись на перекрестке улиц Пархоменко и Горошникова около перинатального центра.

В результате легковые автомобили получили механические повреждения. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. О пострадавших пока не сообщается. Также подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» пояснили, что из-за аварии затруднено движение в обе стороны.

В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru факт ДТП подтвердили и обещали предоставить подробности позже, так как сотрудники пока работают на месте происшествия.

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#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Улица#Автомобиль#Трактор#Уборка снега#Евгения Сафина#Авария
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