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В Верхотурье прокуратура обязала починить камеры в детском социальном центре

В Верхотурье престали работать камеры в соццентре для детей

25 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI

В Верхотурье прокуратура обязала починить камеры в детском социальном центре

Прокуратура Верхотурского района обязала руководство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних починить камеры видеонаблюдения и установить новые.

Проверка проводилась в деревне Заимка. Сотрудники ведомства выяснили, что в помещениях системы видеонаблюдения находились в неисправном состоянии, а это нарушает законодательство. Кроме того, в пяти жилых корпусах камеры и вовсе отсутствовали.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Там удовлетворили исковые требования и обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Общество#Проверка#Прокуратура#Дети#Детдом#Верхотурье#Нарушения#Видеонаблюдение#Реабилитация#Евгения Сафина
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