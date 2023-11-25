В Верхотурье престали работать камеры в соццентре для детей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Проверка проводилась в деревне Заимка. Сотрудники ведомства выяснили, что в помещениях системы видеонаблюдения находились в неисправном состоянии, а это нарушает законодательство. Кроме того, в пяти жилых корпусах камеры и вовсе отсутствовали.
Прокуратура направила исковое заявление в суд. Там удовлетворили исковые требования и обязали устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.