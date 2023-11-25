В Верхотурье престали работать камеры в соццентре для детей

Проверка проводилась в деревне Заимка. Сотрудники ведомства выяснили, что в помещениях системы видеонаблюдения находились в неисправном состоянии, а это нарушает законодательство. Кроме того, в пяти жилых корпусах камеры и вовсе отсутствовали.