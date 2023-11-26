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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Два человека погибли в ДТП на ЕКАД

Два человека скончались в аварии под Екатеринбургом

26 ноября 2023, 12:41
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два человека погибли в ДТП на ЕКАД

В аварии на ЕКАД погибли два человека. Трагедия произошла на 28 км. Столкнулись автомобили ВАЗ и Nissan.

В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа. ДТП случилось 26 ноября. Также травмировался 10-летний мальчик. Он находился в салоне иномарки.

Сейчас ему оказывают помощь медики, сообщили в УГИБДД Свердловской области. Движение транспорта временно ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием детей. 40-летний водитель-погрузчика врезался в иномарку, в которой ехали 43-летняя женщина и две девочки-подростка. Обе травмировались, а после оказания медпомощи были отпущены домой.

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#Происшествия#ВАЗ#Погибшие#Ограничение движения#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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