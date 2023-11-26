Два человека скончались в аварии под Екатеринбургом

В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа. ДТП случилось 26 ноября. Также травмировался 10-летний мальчик. Он находился в салоне иномарки.



Сейчас ему оказывают помощь медики, сообщили в УГИБДД Свердловской области. Движение транспорта временно ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток.



Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием детей. 40-летний водитель-погрузчика врезался в иномарку, в которой ехали 43-летняя женщина и две девочки-подростка. Обе травмировались, а после оказания медпомощи были отпущены домой.