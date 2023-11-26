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Две девочки травмировались в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле

Два ребенка пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле

26 ноября 2023, 09:06
Фото: 1MI

Две девочки травмировались в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух детей. Это случилось днем 25 ноября около дома №37 по улице Горошникова.

В тот день погрузчик-экскаватор JCB ехал на небезопасной скорости. За рулем находился 40-летний мужчина. В какой-то момент водитель не успел затормозить перед стоящим перед ним автомобилем Skoda, рассказали в ГИБДД.

В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Отмечается, что дети ехали по всем правилам — сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель-погрузчика рассказал, что он ехал в сторону цирка, чтобы расчищать там снег. За рулем иномарки находилась 43-летняя женщина.

Известно, что инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия на данном участке дороги. Там было много снежных валов. В отношении водителя-погрузчика составили административные протоколы.

Ранее сообщалось, что 54-летняя женщина, управлявшая иномаркой Hyundai, сбила двух восьмилетних мальчиков в Первоуральске. Это произошло на пешеходном переходе.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Девочки#18+#Авария#Дарья Сорокина
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