Два ребенка пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле

В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Отмечается, что дети ехали по всем правилам — сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.