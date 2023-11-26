Два ребенка пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В тот день погрузчик-экскаватор JCB ехал на небезопасной скорости. За рулем находился 40-летний мужчина. В какой-то момент водитель не успел затормозить перед стоящим перед ним автомобилем Skoda, рассказали в ГИБДД.
В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Отмечается, что дети ехали по всем правилам — сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.
Водитель-погрузчика рассказал, что он ехал в сторону цирка, чтобы расчищать там снег. За рулем иномарки находилась 43-летняя женщина.
Известно, что инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции выявили неудовлетворительные дорожные условия на данном участке дороги. Там было много снежных валов. В отношении водителя-погрузчика составили административные протоколы.
Ранее сообщалось, что 54-летняя женщина, управлявшая иномаркой Hyundai, сбила двух восьмилетних мальчиков в Первоуральске. Это произошло на пешеходном переходе.