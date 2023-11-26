tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Бастрыкин заинтересовался ссорой водителя автобуса и скорой

Глава СК потребовал отчитаться о расследовании ЧП со скорой в Екатеринбурге

26 ноября 2023, 07:12
Фото: Midjourney

Бастрыкин заинтересовался ссорой водителя автобуса и скорой

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о происшествии с участием машины скорой помощи и рейсовым автобусом в Екатеринбурге.

Задание отчитаться было поручено и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Он должен будет доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба следственного комитета.

ЧП произошло 23 ноября в Екатеринбурге. Тогда иностранец на рейсовом автобусе выехал на встречку, желая объехать затор. Однако он лишь он заблокировал движение машине скорой помощи. Внутри находился пациент.

После этого водитель маршрутки стал материться и угрожать медикам скорой. Примечательно, что скорая в этот момент ехала с включенными мигалками.

Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди
Узнать подробнее
Читайте также:
Выехал на встречку: водитель влетел в грузовик на трассе Пермь — ЕкатеринбургНе заметил автомобиль: 10-летняя девочка пострадала в ДТП в Екатеринбурге
#Проверка#Скорая помощь#Скорая#Расследование#ЧП#Медики#Водитель маршрутки#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Анатолий Надбитов
Подпишитесь
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
24 ноября, 07:29
В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки
Вчера, 12:29
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
24 ноября, 08:52
Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области
Вчера, 11:23
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:45