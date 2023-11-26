Глава СК потребовал отчитаться о расследовании ЧП со скорой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Задание отчитаться было поручено и. о. главы СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову. Он должен будет доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба следственного комитета.
ЧП произошло 23 ноября в Екатеринбурге. Тогда иностранец на рейсовом автобусе выехал на встречку, желая объехать затор. Однако он лишь он заблокировал движение машине скорой помощи. Внутри находился пациент.
После этого водитель маршрутки стал материться и угрожать медикам скорой. Примечательно, что скорая в этот момент ехала с включенными мигалками.