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Кто зарабатывает больше всех в Свердловской области, а также ДТП, дети и дождь

Кто зарабатывает больше всех в Свердловской области, а также ДТП, дети и дождь

26 ноября 2023, 15:34
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле за 180 млн рублей продают здание METRO. Ученые, финансисты и страховщики в Свердловской области зарабатывают больше всех. Дети ползали по дороге, а на замечания показывали неприличный жест, а также потепление и дожди: самое важное, что произошло за выходные дни в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле появилось объявление о продаже здания, которое ранее занимал гипермаркет METRO на Свердловском шоссе, 65. Продавец надеется выручить 180 миллионов рублей. Цена не включает в себя НДС. Площадь здания составляет более 9 тысяч квадратных метров. Здание находится в собственности, а участок — в долгосрочной аренде.

Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
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В сентябре 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 63,1 тысячи рублей. Это на 15,7% больше, чем год назад. Согласно информации, предоставленной Свердловскстатом, наибольший доход получают работники, занятые научными исследованиями и разработками (104,2 тысячи рублей). Далее идут сотрудники финансовой и страховой сферы (101 тысяча рублей) и информационной технологии (98,1 тысячи рублей).

Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле местные жители были возмущенны поведением детей, которые ползали прямо по проезжей части и могли быть сбиты автомобилями. ЧП почти произошло вечером 25 ноября на улице Каспийской. В комментариях к новости пользователи социальных сетей высказали свои точки зрения относительно произошедшего инцидента. Некоторые из них рекомендовали обращаться за помощью к полиции, вместо того чтобы тратить время на самостоятельное решение проблемы.

«На замечание показали неприличный жест»: дети ползали по дороге в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух детей. Это случилось днем 25 ноября около дома № 37 по улице Горошникова. Погрузчик-экскаватор JCB двигался на небезопасной скорости. За рулем находился 40-летний мужчина. Водитель не смог затормозить перед стоящим перед ним автомобилем Skoda. В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы разной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Детей перевозили по всем правилам — они сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.

Два ребенка пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Нижнем Тагиле
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В ближайшее время в Свердловской области ожидается дождливая погода и потепление. Вечером 26 ноября снег сменится на дождь. А в ночь на понедельник через регион пройдет полярный атмосферный фронт. После этого до вечера 27 ноября Свердловская область будет находиться в теплом секторе циклона Phil.

В Свердловской области ожидаются потепление и дождь
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