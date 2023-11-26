Кто зарабатывает больше всех в Свердловской области, а также ДТП, дети и дождь

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В Нижнем Тагиле появилось объявление о продаже здания, которое ранее занимал гипермаркет METRO на Свердловском шоссе, 65. Продавец надеется выручить 180 миллионов рублей. Цена не включает в себя НДС. Площадь здания составляет более 9 тысяч квадратных метров. Здание находится в собственности, а участок — в долгосрочной аренде.
В сентябре 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 63,1 тысячи рублей. Это на 15,7% больше, чем год назад. Согласно информации, предоставленной Свердловскстатом, наибольший доход получают работники, занятые научными исследованиями и разработками (104,2 тысячи рублей). Далее идут сотрудники финансовой и страховой сферы (101 тысяча рублей) и информационной технологии (98,1 тысячи рублей).
В Нижнем Тагиле местные жители были возмущенны поведением детей, которые ползали прямо по проезжей части и могли быть сбиты автомобилями. ЧП почти произошло вечером 25 ноября на улице Каспийской. В комментариях к новости пользователи социальных сетей высказали свои точки зрения относительно произошедшего инцидента. Некоторые из них рекомендовали обращаться за помощью к полиции, вместо того чтобы тратить время на самостоятельное решение проблемы.
В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух детей. Это случилось днем 25 ноября около дома № 37 по улице Горошникова. Погрузчик-экскаватор JCB двигался на небезопасной скорости. За рулем находился 40-летний мужчина. Водитель не смог затормозить перед стоящим перед ним автомобилем Skoda. В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы разной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Детей перевозили по всем правилам — они сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.
В ближайшее время в Свердловской области ожидается дождливая погода и потепление. Вечером 26 ноября снег сменится на дождь. А в ночь на понедельник через регион пройдет полярный атмосферный фронт. После этого до вечера 27 ноября Свердловская область будет находиться в теплом секторе циклона Phil.