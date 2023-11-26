Кто зарабатывает больше всех в Свердловской области, а также ДТП, дети и дождь

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух детей. Это случилось днем 25 ноября около дома № 37 по улице Горошникова. Погрузчик-экскаватор JCB двигался на небезопасной скорости. За рулем находился 40-летний мужчина. Водитель не смог затормозить перед стоящим перед ним автомобилем Skoda. В иномарке находились две девочки, которым 12 и 15 лет. Обе получили травмы разной степени тяжести. Медики оказали им помощь и отпустили домой. Детей перевозили по всем правилам — они сидели сзади и были пристегнуты ремнями безопасности.