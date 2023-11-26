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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Дети ползали по проезжей части в Нижнем Тагиле

«На замечание показали неприличный жест»: дети ползали по дороге в Нижнем Тагиле

26 ноября 2023, 12:22
Фото: «Старатель. Нижний Тагил»

Дети ползали по проезжей части в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на детей, которые ползали прямо по проезжей части и едва не были сбиты автомобилями.

ЧП чуть не произошло в вечернее время 25 ноября на улице Каспийской. На произошедшее очевидцы пожаловались в сообществе «Старатель. Нижний Тагил». Также они обратились к родителям хулиганов с призывом тщательнее следить за детьми.

Детки ползали по дороге и не планировали с нее уходить пока мы не доехали прямо до них. И даже тогда они не особо торопились покинуть проезжую часть, — рассказали очевидцы.

После этого тагильчане сделали детям замечания. В ответ им ребята показали неприличный жест. Очевидцы отметили, что дорога была очень скользкой, поэтому дети буквально были в опасности.

В комментариях пользователи соцсетей выразили свои мнения по поводу происшествия. Кто-то посоветовал в подобных ситуациях сразу взывать наряд ДПС, а не тратить свое время.

А пользовательница Ирина написала, что через 2 часа после встречи детей с автором поста, она также видела их на той же дороге.

Ничего не изменилось… Четверо ребят разного возраста катались и катали малышню на сломанной металлической сушилке. На замечания не реагировали, — написала тагильчанка.
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Опасность#Родители#Очевидцы#Автомобили#Хулиганы#Проезжая часть#Дарья Сорокина
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