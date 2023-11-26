«На замечание показали неприличный жест»: дети ползали по дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
ЧП чуть не произошло в вечернее время 25 ноября на улице Каспийской. На произошедшее очевидцы пожаловались в сообществе «Старатель. Нижний Тагил». Также они обратились к родителям хулиганов с призывом тщательнее следить за детьми.
Детки ползали по дороге и не планировали с нее уходить пока мы не доехали прямо до них. И даже тогда они не особо торопились покинуть проезжую часть, — рассказали очевидцы.
После этого тагильчане сделали детям замечания. В ответ им ребята показали неприличный жест. Очевидцы отметили, что дорога была очень скользкой, поэтому дети буквально были в опасности.
В комментариях пользователи соцсетей выразили свои мнения по поводу происшествия. Кто-то посоветовал в подобных ситуациях сразу взывать наряд ДПС, а не тратить свое время.
А пользовательница Ирина написала, что через 2 часа после встречи детей с автором поста, она также видела их на той же дороге.
Ничего не изменилось… Четверо ребят разного возраста катались и катали малышню на сломанной металлической сушилке. На замечания не реагировали, — написала тагильчанка.