tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Двухлетнюю девочку из Серова подключили к аппарату ИВЛ

Найденную в сугробе в Серове девочку подключили к аппарату ИВЛ

26 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI

Двухлетнюю девочку из Серова подключили к аппарату ИВЛ

Двухлетнюю девочку, которая была найдена в сугробе в Серове в подгузниках, подключили к аппарату ИВЛ. В сугробе она пролежала несколько часов.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в городской больнице Краснотурьинска. Ее состояние за сутки не изменилось, сообщается в telegram-канале «Краснотурьинск Live».

Ранее сообщалось, что на девочке был лишь подгузник и распашонка. В результате ребенок получил сильное обморожение. На маму девочки завели административное дело по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Организована проверка.

ЧП произошло 23 ноября. Девочку родители оставили со старшей сестрой и ушли на работу. Сестра спала и младшая девочка ушла на улицу. Нашел ее отец в обеденное время, когда пришел домой, чтобы поесть. Дочка лежала в сугробе без признаков жизни.

Также отмечалось, что семья на учете в ПДН не числится.

Сугробы до 15 см ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области
Узнать подробнее
#Происшествия#Проверка#Краснотурьинск#Девочка#Обморожение#Серов#18+#ИВЛ#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
24 ноября, 07:29
В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки
Вчера, 12:29
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
24 ноября, 08:52
Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области
Вчера, 11:23
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:45