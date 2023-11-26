Найденную в сугробе в Серове девочку подключили к аппарату ИВЛ

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в городской больнице Краснотурьинска. Ее состояние за сутки не изменилось, сообщается в telegram-канале «Краснотурьинск Live».
Ранее сообщалось, что на девочке был лишь подгузник и распашонка. В результате ребенок получил сильное обморожение. На маму девочки завели административное дело по статье «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка». Организована проверка.
ЧП произошло 23 ноября. Девочку родители оставили со старшей сестрой и ушли на работу. Сестра спала и младшая девочка ушла на улицу. Нашел ее отец в обеденное время, когда пришел домой, чтобы поесть. Дочка лежала в сугробе без признаков жизни.
Также отмечалось, что семья на учете в ПДН не числится.