Найденную в сугробе в Серове девочку подключили к аппарату ИВЛ

ЧП произошло 23 ноября. Девочку родители оставили со старшей сестрой и ушли на работу. Сестра спала и младшая девочка ушла на улицу. Нашел ее отец в обеденное время, когда пришел домой, чтобы поесть. Дочка лежала в сугробе без признаков жизни.