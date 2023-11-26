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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Осужденным из Новой Ляли пытались передать 17 телефонов

Осужденные колонии из Новой Ляли остались без подарков от «Деда Мороза»

26 ноября 2023, 12:56
Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Осужденным из Новой Ляли пытались передать 17 телефонов

Осужденным из ИК-54 из Новой Ляли неизвестные попытались передать 17 телефонов и 4 сим-карты. В результате незаконную посылку нашли оперативники колонии.

Теперь отправителя «подарка» планируют наказать. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Посылка была обнаружена 23 ноября. Она была найдена во внешней запретной зоне прямо под елью.

Злоумышленник по кличке «Дед Мороз» не смог незаконным способом переправить подарки осужденным колонии строгого режима. Его ищут и могут найти, — отметили представители колонии.

Напомним, что в октябре в Екатеринбурге двое заключенных совершили ночной побег из исправительной колонии №2. Они сбежали в Кировград.

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#Происшествия#Дед Мороз#Посылка#Телефоны#Новая Ляля#Сим-карты#Дарья Сорокина
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