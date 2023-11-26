Осужденные колонии из Новой Ляли остались без подарков от «Деда Мороза»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Теперь отправителя «подарка» планируют наказать. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
Посылка была обнаружена 23 ноября. Она была найдена во внешней запретной зоне прямо под елью.
Злоумышленник по кличке «Дед Мороз» не смог незаконным способом переправить подарки осужденным колонии строгого режима. Его ищут и могут найти, — отметили представители колонии.
Напомним, что в октябре в Екатеринбурге двое заключенных совершили ночной побег из исправительной колонии №2. Они сбежали в Кировград.