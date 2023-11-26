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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Мэр Нижнего Тагила поздравил женщин с Днем матери

«Спасибо вам за труд»: мэр поздравил жительниц Нижнего Тагила с Днем матери

26 ноября 2023, 12:22
Фото: Midjourney

Мэр Нижнего Тагила поздравил женщин с Днем матери

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчанок с Днем матери, который в это году в России празднуется 26 ноября.

Владислав Пинаев отметил, что материнское сердце самое беспокойное на свете. Потому что любая мать всегда тревожится за своих детей.

Наши мамы оберегают нас, помогают познавать этот мир, преодолевать испытания. Спасибо вам за неустанный труд, безграничную любовь и заботу! Пусть ваша самоотверженность возвращается к вам заботой и благодарностью ваших детей! — сказал Владислав Пинаев.

Также он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, что День матери ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Вместе с этим, более 20-ти стран мира отмечают этот день во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.

Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
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#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Благодарность#Счастье#Мамы#День матери#Труд#Дарья Сорокина
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