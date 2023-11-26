«Спасибо вам за труд»: мэр поздравил жительниц Нижнего Тагила с Днем матери

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Владислав Пинаев отметил, что материнское сердце самое беспокойное на свете. Потому что любая мать всегда тревожится за своих детей.
Наши мамы оберегают нас, помогают познавать этот мир, преодолевать испытания. Спасибо вам за неустанный труд, безграничную любовь и заботу! Пусть ваша самоотверженность возвращается к вам заботой и благодарностью ваших детей! — сказал Владислав Пинаев.
Также он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, что День матери ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Вместе с этим, более 20-ти стран мира отмечают этот день во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.