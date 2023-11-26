«Спасибо вам за труд»: мэр поздравил жительниц Нижнего Тагила с Днем матери

Напомним, что День матери ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Вместе с этим, более 20-ти стран мира отмечают этот день во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.