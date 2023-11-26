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Posted 26 ноября 2023, 08:31

Published 26 ноября 2023, 08:31

Modified 26 ноября 2023, 08:33

Updated 26 ноября 2023, 08:33

Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером турнира по воркауту

26 ноября 2023, 08:31

Школьник из Нижнего Тагила стал вице-чемпионом по воркауту

Атлет из Нижнего Тагила завоевал титул вице-чемпиона Свердловской области по воркауту.

Александр Грипенко занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет. Александр — атлет команды «Стойкие». Его тренер — спортсмен Фанис Хайруллин.

Александр подтянулся 17 раз и сделал 41 отжимание на брусьях. Отмечается, что спортсмену 12 лет.

Поздравляю, желаю новых побед и дальнейшего прогресса в тренировках! — написал Фанис Хайруллин.

Ранее сообщалось, что юный атлет команды «Стойкие» из Нижнего Тагила установил рекорд России. Константину Юдину всего 11 лет.

Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России
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#Спорт#Нижний Тагил#Воркаут#Чемпион#Треноровка
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