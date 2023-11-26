Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером турнира по воркауту

Posted 26 ноября 2023, 08:31
Published 26 ноября 2023, 08:31
Modified 26 ноября 2023, 08:33
Updated 26 ноября 2023, 08:33
Александр Грипенко занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет. Александр — атлет команды «Стойкие». Его тренер — спортсмен Фанис Хайруллин.
Александр подтянулся 17 раз и сделал 41 отжимание на брусьях. Отмечается, что спортсмену 12 лет.
Поздравляю, желаю новых побед и дальнейшего прогресса в тренировках! — написал Фанис Хайруллин.
Ранее сообщалось, что юный атлет команды «Стойкие» из Нижнего Тагила установил рекорд России. Константину Юдину всего 11 лет.