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Школьник из Нижнего Тагила стал вице-чемпионом по воркауту

Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером турнира по воркауту

26 ноября 2023, 08:31
Фото: Фото со страницы Фаниса Хайруллина

Школьник из Нижнего Тагила стал вице-чемпионом по воркауту

Атлет из Нижнего Тагила завоевал титул вице-чемпиона Свердловской области по воркауту.

Александр Грипенко занял второе место в номинации «базовый комплекс» в категории профессионалов среди подростков в возрасте от 9 до 13 лет. Александр — атлет команды «Стойкие». Его тренер — спортсмен Фанис Хайруллин.

Александр подтянулся 17 раз и сделал 41 отжимание на брусьях. Отмечается, что спортсмену 12 лет.

Поздравляю, желаю новых побед и дальнейшего прогресса в тренировках! — написал Фанис Хайруллин.

Ранее сообщалось, что юный атлет команды «Стойкие» из Нижнего Тагила установил рекорд России. Константину Юдину всего 11 лет.

Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России
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#Спорт#Нижний Тагил#Воркаут#Чемпион#Дарья Сорокина#Треноровка
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