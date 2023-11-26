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Куйвашев удивил Мурашко на главной выставке России

Свердловский губернатор презентовал Михаилу Мурашко проект по скринингу новорожденных

26 ноября 2023, 10:59
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев удивил Мурашко на главной выставке России

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал министру здравоохранения РФ проект Свердловской области по скринингу новорожденных на 40 наследственных болезней.

Это произошло на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал этот проект самым большим в мире, который сумели реализовать на Урале.

Проект стартовал с 1 января 2023 года. Евгений Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни.

Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь, — отметил Михаил Мурашко.

Примечательно, что он стал единственным федеральным министром, поддержавшим презентацию конкретного региона на выставке. Сам он родом из Свердловской области.

Ранее на этом же форуме сообщалось, что в Свердловской области займутся развитием беспилотной авиации.

Евгений Куйвашев на выставке «Россия» представил проекты Урала для развития страны
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#Общество#Проект#Евгений Куйвашев#Специалисты#Поддержка#Новорожденные#Михаил Мурашко#Дарья Сорокина
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