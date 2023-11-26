Свердловский губернатор презентовал Михаилу Мурашко проект по скринингу новорожденных

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Это произошло на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мурашко назвал этот проект самым большим в мире, который сумели реализовать на Урале.
Проект стартовал с 1 января 2023 года. Евгений Куйвашев отметил, что уже тысячи малышей прошли исследования на наследственные болезни.
Это самый большой проект в мире, который касается скрининга новорожденных сразу на 40 наследственных заболеваний. Удивительно, но Свердловская область собирает лучших специалистов, которые могут это делать и оказывают помощь, — отметил Михаил Мурашко.
Примечательно, что он стал единственным федеральным министром, поддержавшим презентацию конкретного региона на выставке. Сам он родом из Свердловской области.
Ранее на этом же форуме сообщалось, что в Свердловской области займутся развитием беспилотной авиации.