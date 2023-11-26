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Охранявший труп жителя Екатеринбурга лабрадор нашел хозяев

В Екатеринбурге лабрадор сбежал от хозяев. Он охранял труп и вернулся обратно

26 ноября 2023, 09:38
Фото: 1MI

Охранявший труп жителя Екатеринбурга лабрадор нашел хозяев

В Екатеринбурге лабрадор, который охранял труп местного жителя, нашел хозяев. Это произошло утром 25 ноября на трамвайной остановке на перекрестке улиц Челюскинцев — Папанина.

Собака все время находилась рядом и металась. В результате одна екатеринбурженка решила забрать пса на передержку, чтобы найти ему хозяев, сообщает «КП-Екатеринбург».

Изначально она предполагала, что лабрадор был псом умершего мужчины. Однако на ошейнике собаки не было никаких данных. Позже с нашедшей животного девушкой связались хозяева пса благодаря огласке этой истории в СМИ.

Выяснилось, что собака из частного сектора, который находится за «Адмиральским». Она сбежала ночью от хозяев, они не сразу заметили пропажу, а на утро. К вечеру того дня они забили тревогу.

Напомним, что собака ходила рядом с трупом пожилого мужчины. Проводится проверка. Предварительно известно, что мужчина сел на лавочку и умер.

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#Общество#Труп#Собака#Охрана#Хозяева#18+#Екатеринбург#Пес#Дарья Сорокина
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