В Екатеринбурге лабрадор сбежал от хозяев. Он охранял труп и вернулся обратно

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Собака все время находилась рядом и металась. В результате одна екатеринбурженка решила забрать пса на передержку, чтобы найти ему хозяев, сообщает «КП-Екатеринбург».
Изначально она предполагала, что лабрадор был псом умершего мужчины. Однако на ошейнике собаки не было никаких данных. Позже с нашедшей животного девушкой связались хозяева пса благодаря огласке этой истории в СМИ.
Выяснилось, что собака из частного сектора, который находится за «Адмиральским». Она сбежала ночью от хозяев, они не сразу заметили пропажу, а на утро. К вечеру того дня они забили тревогу.
Напомним, что собака ходила рядом с трупом пожилого мужчины. Проводится проверка. Предварительно известно, что мужчина сел на лавочку и умер.