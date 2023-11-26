В медкластере в Екатеринбурге займутся решением вопроса дефицита врачей

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Объект будет построен на территории Академического района. По словам Евгения Куйвашева, это важнейший для региона проект. Медкластер будет инновационным, пишет ЕАН.
Известно, что на территории объекта будут сконцентрированы главные медучреждения и организации региона. Благодаря этому произойдет взаимодействие сфер образования и практики, науки и производства.
Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации и внедрения в практику, — добавил Евгений Куйвашев.
Перед медкластером будут поставлены задачи:
Уже ведутся работы по разработке строительства Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медуниверситета.
Определен и земельный участок для постройки роддома. Помимо этого, разработаны проекты общежитий и медико-техническое задание. Далее запланировано возведение технопарка.
Напомним, что в регионе наблюдается нехватка медиков. К примеру, в Верхней Пышме в горбольнице осталось всего три педиатра. Это при том, что население города более 73 тысячи человек. Также там наблюдается и нехватка других специалистов.