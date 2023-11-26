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В Екатеринбурге появится инновационный медкластер

В медкластере в Екатеринбурге займутся решением вопроса дефицита врачей

26 ноября 2023, 05:57
Фото: 1MI

В Екатеринбурге появится инновационный медкластер

В Свердловской области на форуме «Россия» губернатор Евгений Куйвашев презентовал проект инновационного медкластера «Академический». Предположительно, он решит проблему нехватки медиков.

Объект будет построен на территории Академического района. По словам Евгения Куйвашева, это важнейший для региона проект. Медкластер будет инновационным, пишет ЕАН.

Известно, что на территории объекта будут сконцентрированы главные медучреждения и организации региона. Благодаря этому произойдет взаимодействие сфер образования и практики, науки и производства.

Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации и внедрения в практику, — добавил Евгений Куйвашев.

Перед медкластером будут поставлены задачи:

  • увеличить до десяти тысяч число студентов-медиков;
  • вывести регион на новый уровень в сфере разработки лекарств и оборудования;
  • дать импульс в развитии системы оказания высокотехнологичной медпомощи.

Уже ведутся работы по разработке строительства Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медуниверситета.

Определен и земельный участок для постройки роддома. Помимо этого, разработаны проекты общежитий и медико-техническое задание. Далее запланировано возведение технопарка.

Напомним, что в регионе наблюдается нехватка медиков. К примеру, в Верхней Пышме в горбольнице осталось всего три педиатра. Это при том, что население города более 73 тысячи человек. Также там наблюдается и нехватка других специалистов.

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#Наука#Медицина#Евгений Куйвашев#Кадры#Екатеринбург#Медучреждения#Дарья Сорокина#Дефицит врачей
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