В пригороде Нижнего Тагила у автобуса на ходу отлетело колесо

По словам пассажирки, в тот день она поехала в Висимо-Уткинск на автобусе, следующим до Усть-Утки. Сперва все было нормально, транспортное средство проехало поселок Черноисточинск, но после этого у него отвалилось колесо, утверждает женщина. В результате никто не пострадал, но пассажиры оказались напуганы. На произошедшее тагильчанка пожаловалась в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».