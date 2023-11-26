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Колесо отвалилось у рейсового автобуса на ходу в Нижнем Тагиле

В пригороде Нижнего Тагила у автобуса на ходу отлетело колесо

26 ноября 2023, 06:27
Фото: Midjourney

Колесо отвалилось у рейсового автобуса на ходу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле у пассажирского автобуса отлетело колесо прямо во время движения. Это произошло 25 ноября на автобусе маршрута №595.

По словам пассажирки, в тот день она поехала в Висимо-Уткинск на автобусе, следующим до Усть-Утки. Сперва все было нормально, транспортное средство проехало поселок Черноисточинск, но после этого у него отвалилось колесо, утверждает женщина. В результате никто не пострадал, но пассажиры оказались напуганы. На произошедшее тагильчанка пожаловалась в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Утро. Холодно. Люди стоят прямо на дороге, тут же машины проезжают. Ладно хоть следующая маршрутка подъехала и забрала нас. А если бы ее не было, то, что же получается, стояли бы мы там так не понятно сколько? — жалуется тагильчанка.

Также она рассказала и о другом огорчившем ее моменте в работе общественного транспорта. Недавно она ехала в автобусе, В котором закончился бензин.

Мы встали между Висимом и Висимо-Уткинском. Ладно хоть люди тогда там помогли, доехали с горем пополам… — вспоминает пассажирка.

Также в своем обращении женщина сообщает, что хочет пожаловаться и обратить внимание ГИБДД и администрации на состояние автопарка и качество, оказываемых услуг на автовокзале.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что Висимо-Уткинское направление, это вообще «что-то с чем-то».

Хотят едут, хотят не едут, а люди часами стоят и ждут у моря погоды, причем, что цены подняли до небес! А сегодня последняя маршрутка неслась из Висима с минимальной скоростью 80 км/час по такой скользкой и извилистой дороге. Причем, когда-то здесь была рекомендована скорость 40км/час! Полный бардак, беспредел и никакой безопасности для пассажиров, — написала тагильчанка Ирина.
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#Происшествия#Нижний Тагил#Автобус#Жалоба#Висимо-Уткинск#Пассажиры#Колесо#Автопарк#Дарья Сорокина
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