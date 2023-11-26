В пригороде Нижнего Тагила у автобуса на ходу отлетело колесо

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По словам пассажирки, в тот день она поехала в Висимо-Уткинск на автобусе, следующим до Усть-Утки. Сперва все было нормально, транспортное средство проехало поселок Черноисточинск, но после этого у него отвалилось колесо, утверждает женщина. В результате никто не пострадал, но пассажиры оказались напуганы. На произошедшее тагильчанка пожаловалась в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Утро. Холодно. Люди стоят прямо на дороге, тут же машины проезжают. Ладно хоть следующая маршрутка подъехала и забрала нас. А если бы ее не было, то, что же получается, стояли бы мы там так не понятно сколько? — жалуется тагильчанка.
Также она рассказала и о другом огорчившем ее моменте в работе общественного транспорта. Недавно она ехала в автобусе, В котором закончился бензин.
Мы встали между Висимом и Висимо-Уткинском. Ладно хоть люди тогда там помогли, доехали с горем пополам… — вспоминает пассажирка.
Также в своем обращении женщина сообщает, что хочет пожаловаться и обратить внимание ГИБДД и администрации на состояние автопарка и качество, оказываемых услуг на автовокзале.
В комментариях пользователи соцсетей отметили, что Висимо-Уткинское направление, это вообще «что-то с чем-то».
Хотят едут, хотят не едут, а люди часами стоят и ждут у моря погоды, причем, что цены подняли до небес! А сегодня последняя маршрутка неслась из Висима с минимальной скоростью 80 км/час по такой скользкой и извилистой дороге. Причем, когда-то здесь была рекомендована скорость 40км/час! Полный бардак, беспредел и никакой безопасности для пассажиров, — написала тагильчанка Ирина.