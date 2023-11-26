В Свердловской области ожидаются потепление и дождь

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:43
А в ночь на понедельник через регион пройдет полярный атмосферный фронт. После этого до вечера 27 ноября Свердловская область будет расположена в теплом секторе циклона Phil. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Вечером 26 ноября южных границ области достигнет полярный фронт. Снег на этом фронте поздним вечером или ночью на понедельник сменится дождем, — отметил синоптик.
В Екатеринбурге 26 ноября будет от 0 до -2 днем и от -1 до -3 ночью. Выпадет снег. Ожидается ветер с порывами 1—5 метров в секунду, вечером он может усилиться до 9 метров в секунду.