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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Дожди ожидаются в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются потепление и дождь

26 ноября 2023, 05:40
Фото: Midjourney

Дожди ожидаются в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируется дождливая погода и потепление. Вечером 26 ноября снег сменится на дождь.

А в ночь на понедельник через регион пройдет полярный атмосферный фронт. После этого до вечера 27 ноября Свердловская область будет расположена в теплом секторе циклона Phil. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Вечером 26 ноября южных границ области достигнет полярный фронт. Снег на этом фронте поздним вечером или ночью на понедельник сменится дождем, — отметил синоптик.

В Екатеринбурге 26 ноября будет от 0 до -2 днем и от -1 до -3 ночью. Выпадет снег. Ожидается ветер с порывами 1—5 метров в секунду, вечером он может усилиться до 9 метров в секунду.

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Свердловской области
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#Свердловская область#Снег#Погода#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Окружающая среда#Природа#Дарья Сорокина
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