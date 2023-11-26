В Свердловской области ожидаются потепление и дождь

А в ночь на понедельник через регион пройдет полярный атмосферный фронт. После этого до вечера 27 ноября Свердловская область будет расположена в теплом секторе циклона Phil. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».