В Свердловской области власти возьмутся за развитие беспилотной авиации

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Подписание состоялось на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает департамент информационной политики. Соглашение было подписано между губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором ГТЛК Евгением Дитрихом.
Договор направлен на внедрение беспилотных технологий в сферу транспорта для перевозки грузов и тушения пожаров. Средний Урал и ГТЛК смогут вместе проводить отбор, оценку, разработку и внедрение новых технологий.
Таким образом, в регионе будет совершенствоваться производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, а также наземной инфраструктуры.
Напомним, что в регионе утверждена программа развития отрасли беспилотных систем до 2030 года. Рабочую группу возглавляет заместитель главы региона Алексей Шмыков. Запланировано создание центра испытаний, резидентами которого являются 15 фирм.
Производство беспилотников в регионе, предположительно, будет расти на 60-80% ежегодно с 2024 по 2026 годы, а к 2030 году объем выпуска увеличится с 2,6 до 9,6 тысячи единиц.