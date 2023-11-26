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Беспилотную авиацию будут развивать в Свердловской области

В Свердловской области власти возьмутся за развитие беспилотной авиации

26 ноября 2023, 08:49
Фото: 1MI

Беспилотную авиацию будут развивать в Свердловской области

Свердловская область и Государственная транспортная лизинговая компания подписали документ о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.

Подписание состоялось на площадке выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает департамент информационной политики. Соглашение было подписано между губернатором Евгением Куйвашевым и гендиректором ГТЛК Евгением Дитрихом.

Договор направлен на внедрение беспилотных технологий в сферу транспорта для перевозки грузов и тушения пожаров. Средний Урал и ГТЛК смогут вместе проводить отбор, оценку, разработку и внедрение новых технологий.

Таким образом, в регионе будет совершенствоваться производство компонентов беспилотных авиационных систем, навесного оборудования, программного обеспечения, а также наземной инфраструктуры.

Напомним, что в регионе утверждена программа развития отрасли беспилотных систем до 2030 года. Рабочую группу возглавляет заместитель главы региона Алексей Шмыков. Запланировано создание центра испытаний, резидентами которого являются 15 фирм.

Производство беспилотников в регионе, предположительно, будет расти на 60-80% ежегодно с 2024 по 2026 годы, а к 2030 году объем выпуска увеличится с 2,6 до 9,6 тысячи единиц.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#Производство#Договор#Соглашение#Евгений Куйвашев#Оборудование#Инфраструктура#Программное обеспечение#Дарья Сорокина
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