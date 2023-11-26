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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании дела утонувшего в Полевском ребенка

Возбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне в Полевском

26 ноября 2023, 11:33
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании дела утонувшего в Полевском ребенка

В Полевском возбудили уголовное дело после того, как в бассейне во время тренировки утонул 12-летний мальчик. Теперь в СУ СК России будет представлен доклад о ходе его расследования.

Трагедия произошла 24 ноября. Мальчик был на занятии в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. У него была тренировка по плаванию. По предварительным данным, он захлебнулся и скончался, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления А. Д. Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования находится на особом контроле.

Напомним, что заметив, что мальчик тонет, инструктор достала его из воды и пыталась реанимировать, но было уже поздно.

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#Происшествия#Уголовное дело#Гибель#Тренировка#Бассейн#Плавание#Утонул#Трагедия#18+#Александр Бастрыкин#Дарья Сорокина
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