Возбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне в Полевском

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Трагедия произошла 24 ноября. Мальчик был на занятии в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. У него была тренировка по плаванию. По предварительным данным, он захлебнулся и скончался, сообщили в Следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).
Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления А. Д. Надбитову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования находится на особом контроле.
Напомним, что заметив, что мальчик тонет, инструктор достала его из воды и пыталась реанимировать, но было уже поздно.