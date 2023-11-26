Возбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне в Полевском

Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании дела утонувшего в Полевском ребенка

В Полевском возбудили уголовное дело после того, как в бассейне во время тренировки утонул 12-летний мальчик. Теперь в СУ СК России будет представлен доклад о ходе его расследования.