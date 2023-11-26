tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Жительница Екатеринбурга забрала себе чужую подарочную карту в «Летуаль»

Женщина присвоила себе чужую подарочную карту «Летуаль» в Екатеринбурге

26 ноября 2023, 07:55
Фото: Midjourney

Жительница Екатеринбурга забрала себе чужую подарочную карту в «Летуаль»

25 ноября в магазине «Летуаль» в Екатеринбурге женщина забрала себе чужой подарочный купон на тысячу рублей.

Инцидент попал на записи камер, сообщается в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как женщина в белой куртке забирает себе чужую карту. Намеренно она это сделала или нет, неизвестно.

Владельцы карты написали заявление в службу безопасности магазина. Также они решили, что, если женщина до 26 ноября не вернет купон в магазин, чтобы его вернули хозяевам, то они напишут заявление в полицию.

Найти вас, прекрасная дама, будет не так уж и сложно. Так как на кассе вы расплатились своей банковской картой, — написали хозяева карты.

Пользователи интернета в комментариях к посту пишут, что обращаться в полицию из-за тысячи рублей — несерьезно. Также они шутят, что предполагаемую воровку следует объявить в федеральный розыск. А кто-то встал на защиту женщины.

Почему данная карта лежит со стороны покупателя? Сами на себя в полицию и напишите! Может девушка подумала, что эту карту для нее положил кассир, просто сам этот момент она не видела. Вот и взяла, — написала пользовательница Екатерина.
Прохожий в Екатеринбурге украл чемодан с косметикой и украшениями на 200 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Заявление#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Подарочная карта
Подпишитесь
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
24 ноября, 07:29
В Нижнем Тагиле трактор чистил снег и снес три легковушки
Вчера, 12:29
«Радовались, как дети»: в Нижний Тагил прибыл поезд Деда Мороза
24 ноября, 08:52
Ученые, страховщики и финансисты больше всего зарабатывают в Свердловской области
Вчера, 11:23
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:45