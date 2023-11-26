Женщина присвоила себе чужую подарочную карту «Летуаль» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Инцидент попал на записи камер, сообщается в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как женщина в белой куртке забирает себе чужую карту. Намеренно она это сделала или нет, неизвестно.
Владельцы карты написали заявление в службу безопасности магазина. Также они решили, что, если женщина до 26 ноября не вернет купон в магазин, чтобы его вернули хозяевам, то они напишут заявление в полицию.
Найти вас, прекрасная дама, будет не так уж и сложно. Так как на кассе вы расплатились своей банковской картой, — написали хозяева карты.
Пользователи интернета в комментариях к посту пишут, что обращаться в полицию из-за тысячи рублей — несерьезно. Также они шутят, что предполагаемую воровку следует объявить в федеральный розыск. А кто-то встал на защиту женщины.
Почему данная карта лежит со стороны покупателя? Сами на себя в полицию и напишите! Может девушка подумала, что эту карту для нее положил кассир, просто сам этот момент она не видела. Вот и взяла, — написала пользовательница Екатерина.