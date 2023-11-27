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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

В Нижнем Тагиле продолжат убирать несанкционированные свалки

6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле

27 ноября 2023, 10:34
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле продолжат убирать несанкционированные свалки

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займется сбором и транспортировкой несанкционированно размещенных отходов на территории города. На работы выделено 6,6 миллиона рублей.

Адреса объектов пока что в документации не указаны, они будут сформированы позже. Однако имеются сведения работах, которые необходимо будет сделать подрядной организации.

Так, сотрудники при ликвидации несанкционированных свалок будут использовать бульдозеры и самосвалы-экскаваторы с ковшами. Затем необходимо перевезти мусор и разместить отходы на лицензированном полигоне, предоставив подтверждающие документы заказчику.

Также на объектах должна вестись фотофиксация места расположения свалки до уборки и после. Услуги по захоронению отходов исполнитель будет подтверждать копиями договоров на утилизацию, талонами, накладными, счетами. Сдать объекты необходимо до 12 декабря 2023 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей будут ликвидированы свалки старых автомобильных шин.

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