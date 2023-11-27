6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Адреса объектов пока что в документации не указаны, они будут сформированы позже. Однако имеются сведения работах, которые необходимо будет сделать подрядной организации.
Так, сотрудники при ликвидации несанкционированных свалок будут использовать бульдозеры и самосвалы-экскаваторы с ковшами. Затем необходимо перевезти мусор и разместить отходы на лицензированном полигоне, предоставив подтверждающие документы заказчику.
Также на объектах должна вестись фотофиксация места расположения свалки до уборки и после. Услуги по захоронению отходов исполнитель будет подтверждать копиями договоров на утилизацию, талонами, накладными, счетами. Сдать объекты необходимо до 12 декабря 2023 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей будут ликвидированы свалки старых автомобильных шин.