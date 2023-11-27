60% дети: 35,6 тысячи свердловчан за неделю заболели ОРВИ

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Также в Роспотребнадзоре выявили, что 60,5% заболевших — это дети. Статистика показывает, что число всех инфицированных выше среднего многолетнего уровня на 9,2%.
Для мониторинга ситуации за возбудителями острых респираторных заболеваний было обследовано 417 жителей региона. У них доминируют риновирусы и коронавирус.
Самые неблагополучные по заболеванию муниципалитеты — это Богданович, Североуральск, Сухой Лог, ЗАТО Свободный. В Екатеринбурге зарегистрировано 17 тысяч случаев ОРВИ, что тоже выше предыдущих показателей.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам вакцинироваться от гриппа По данным на 27 октября, поставлено 2,3 миллиона прививок (55,22% от общего населения Свердловской области).
Напомним, санврачи заявили, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне уже не нужна, так как риски заражения недостаточно высоки.