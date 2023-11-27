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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ

60% дети: 35,6 тысячи свердловчан за неделю заболели ОРВИ

27 ноября 2023, 13:04
Фото: Midjourney

В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ

За последнюю неделю в Свердловской области выявлено 35,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 11,8% больше, чем неделей ранее.

Также в Роспотребнадзоре выявили, что 60,5% заболевших — это дети. Статистика показывает, что число всех инфицированных выше среднего многолетнего уровня на 9,2%.

Для мониторинга ситуации за возбудителями острых респираторных заболеваний было обследовано 417 жителей региона. У них доминируют риновирусы и коронавирус.

Самые неблагополучные по заболеванию муниципалитеты — это Богданович, Североуральск, Сухой Лог, ЗАТО Свободный. В Екатеринбурге зарегистрировано 17 тысяч случаев ОРВИ, что тоже выше предыдущих показателей.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам вакцинироваться от гриппа По данным на 27 октября, поставлено 2,3 миллиона прививок (55,22% от общего населения Свердловской области).

Напомним, санврачи заявили, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне уже не нужна, так как риски заражения недостаточно высоки.

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#Общество#Больница#Дети#Свердловская область#Грипп#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Инфекция#Евгения Сафина
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