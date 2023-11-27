60% дети: 35,6 тысячи свердловчан за неделю заболели ОРВИ

Для мониторинга ситуации за возбудителями острых респираторных заболеваний было обследовано 417 жителей региона. У них доминируют риновирусы и коронавирус.



Самые неблагополучные по заболеванию муниципалитеты — это Богданович, Североуральск, Сухой Лог, ЗАТО Свободный. В Екатеринбурге зарегистрировано 17 тысяч случаев ОРВИ, что тоже выше предыдущих показателей.