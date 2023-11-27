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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Машину из кювета вытащили жители Невьянска

Автомобилисты спасли водителя на заснеженной трассе в Невьянске

27 ноября 2023, 13:48
Фото: 1MI

Машину из кювета вытащили жители Невьянска

26 ноября жители Невьянска помогли вытащить из кювета автомобиль Hyundai. Это прозошло на улице Максима Горького в 9 часов утра.

Водитель автомобиля тогда решил пойти на обгон, однако его занесло в кювет, рассказал пострадавший в сообществе «Инцидент Невьянск». В результате неравнодушные прохожие помогли вытащить авто.

Половинки, цените, таких спутников по жизни. Это настоящие мужчины. Еще раз спасибо огромное за слаженную, быструю и грамотную помощь. Берегите себя. А для меня это будет уроком на всю жизнь, что куда бы ты не опаздывал, необоснованная спешка — прямая дорога к ошибке, — написал водитель.

Ранее стали известны детали аварии на 28 километре ЕКАД под Екатеринбургом. В этой аварии погибли два человека, а 11-летний мальчик получил травмы.

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#Происшествия#Невьянск#Кювет#Hyundai#Авария#Дарья Сорокина
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