Автомобилисты спасли водителя на заснеженной трассе в Невьянске

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Водитель автомобиля тогда решил пойти на обгон, однако его занесло в кювет, рассказал пострадавший в сообществе «Инцидент Невьянск». В результате неравнодушные прохожие помогли вытащить авто.
Половинки, цените, таких спутников по жизни. Это настоящие мужчины. Еще раз спасибо огромное за слаженную, быструю и грамотную помощь. Берегите себя. А для меня это будет уроком на всю жизнь, что куда бы ты не опаздывал, необоснованная спешка — прямая дорога к ошибке, — написал водитель.
Ранее стали известны детали аварии на 28 километре ЕКАД под Екатеринбургом. В этой аварии погибли два человека, а 11-летний мальчик получил травмы.