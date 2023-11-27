tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Дети-сироты в Нижнем Тагиле получат ключи от новых квартир

Более 120 детям-сиротам в Нижнем Тагиле выдадут ключи от новых квартир

27 ноября 2023, 14:41
Фото: 1MI

Дети-сироты в Нижнем Тагиле получат ключи от новых квартир

В Нижнем Тагиле дети, оставшиеся без попечения родителей, получат новые благоустроенные квартиры. Для них построили 10-этажный дом на улице Свердлова.

Общая площадь жилища составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Сейчас обустройство квартир уже завершено и в них можно заезжать. Установлены стеклопакеты и натяжные потолки, постелен ламинат, присутствует необходимая сантехника, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

88 человек, которые заселятся в новый дом, из Нижнего Тагила, остальные — из Горноуральского ГО. Средний возраст горожан — 23-24 года. По словам главы соцполитики Нижнего Тагила Ларисы Пануш, из 890 детей-сирот, которые состоят на учете, у 570 человек имелось право на обеспечение жильем.

Также до конца 2023 года в новые квартиры заселятся дети-сироты Каменска-Уральского и Ревдинского ГО.

Напомним, в Нижнем Тагиле УВЗ предлагает иногородним сотрудникам аренду более 200 квартир в новостройках.

Пенсионерка из Талицы через суд добилась переселения в благоустроенную квартиру
Узнать подробнее
Читайте также:
Спрос на частные дома рухнул в ЕкатеринбургеСтроительство ледового городка в Нижнем Тагиле обойдется в 18 миллионов рублейКрасный снег и ужасный запаха от выбросов, а Тагил в ожидании ледяного дождя
#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Ключи#Новостройки#Дети-сироты#Квартиры#Социальная политика#Недвижимость#Елизавета Зиборова#Обустройство
Подпишитесь
Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:24
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
6,6 млн выделено на ликвидацию несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:34
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
Сегодня, 02:40
Как сейчас выглядит здание METRO за 180 миллионов в Нижнем Тагиле
25 ноября, 08:45
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10