Более 120 детям-сиротам в Нижнем Тагиле выдадут ключи от новых квартир

88 человек, которые заселятся в новый дом, из Нижнего Тагила, остальные — из Горноуральского ГО. Средний возраст горожан — 23-24 года. По словам главы соцполитики Нижнего Тагила Ларисы Пануш, из 890 детей-сирот, которые состоят на учете, у 570 человек имелось право на обеспечение жильем.