Более 120 детям-сиротам в Нижнем Тагиле выдадут ключи от новых квартир

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Общая площадь жилища составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Сейчас обустройство квартир уже завершено и в них можно заезжать. Установлены стеклопакеты и натяжные потолки, постелен ламинат, присутствует необходимая сантехника, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
88 человек, которые заселятся в новый дом, из Нижнего Тагила, остальные — из Горноуральского ГО. Средний возраст горожан — 23-24 года. По словам главы соцполитики Нижнего Тагила Ларисы Пануш, из 890 детей-сирот, которые состоят на учете, у 570 человек имелось право на обеспечение жильем.
Также до конца 2023 года в новые квартиры заселятся дети-сироты Каменска-Уральского и Ревдинского ГО.
Напомним, в Нижнем Тагиле УВЗ предлагает иногородним сотрудникам аренду более 200 квартир в новостройках.