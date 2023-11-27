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Updated Сегодня, 10:53

Дом с двумя подростками внутри поджег мужчина в Екатеринбурге

Двое подростков в Екатеринбурге чуть не сгорели заживо. Дом поджег мужчина

27 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI

Дом с двумя подростками внутри поджег мужчина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 47-летний мужчина поджег дом с двумя подростками внутри. Сделал он это в ночь на 26 ноября. Хулиган оперативниками был быстро задержан.

Инцидент случился в районе озера Шарташ. В это время в доме находились женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Мужчина запер двери, чтобы они не могли выбраться и поджег дом.

Женщина и дети спрятались в доме. До этого он бросался в них стульями, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за кражи, угон и разбой. Мужчина провел в тюрьме 20 лет. После произошедшего в отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 и 19 ноября в пожарах погибли два человека. Также сгорели баня и частный дом.

#Дети#Поджог#Подростки#Криминал#Задержание#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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