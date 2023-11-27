Двое подростков в Екатеринбурге чуть не сгорели заживо. Дом поджег мужчина

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Инцидент случился в районе озера Шарташ. В это время в доме находились женщина, ее 17-летний сын и 15-летний племянник. Мужчина запер двери, чтобы они не могли выбраться и поджег дом.
Женщина и дети спрятались в доме. До этого он бросался в них стульями, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник.
Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за кражи, угон и разбой. Мужчина провел в тюрьме 20 лет. После произошедшего в отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 18 и 19 ноября в пожарах погибли два человека. Также сгорели баня и частный дом.