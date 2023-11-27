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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом

«Двое погибли, ребенок госпитализирован»: стали известны подробности ДТП на ЕКАД

27 ноября 2023, 07:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом

Стали известны детали аварии на 28 километре ЕКАД под Екатеринбургом. Трагедия произошла днем 26 ноября. Два человека погибли, а один ребенок был госпитализирован.

Предварительно известно, что водитель авто ВАЗ-2107 ехал со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, и врезался в иномарку Nissan, ехавшую по встречке.

Два человека из отечественного авто скончались на месте. Это 38-летний водитель и его пассажирка. А 11-летнего пассажира иномарки госпитализировали. У него ушиб головы и брови. Ребенок ехал на заднем сидении автомобиля и был пристегнут.

На месте аварии работали специалисты. При осмотре места ДТП они выявили недостатки дорожных условий — занижение обочины относительно уровня проезжей части и отсутствие горизонтальной дорожной разметки. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что две девочки получили травмы в ДТП со снегоуборочной машиной.

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#Происшествия#Дети#ДТП#Погибшие#Пассажир#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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