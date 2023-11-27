«Двое погибли, ребенок госпитализирован»: стали известны подробности ДТП на ЕКАД

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Предварительно известно, что водитель авто ВАЗ-2107 ехал со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, и врезался в иномарку Nissan, ехавшую по встречке.
Два человека из отечественного авто скончались на месте. Это 38-летний водитель и его пассажирка. А 11-летнего пассажира иномарки госпитализировали. У него ушиб головы и брови. Ребенок ехал на заднем сидении автомобиля и был пристегнут.
На месте аварии работали специалисты. При осмотре места ДТП они выявили недостатки дорожных условий — занижение обочины относительно уровня проезжей части и отсутствие горизонтальной дорожной разметки. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что две девочки получили травмы в ДТП со снегоуборочной машиной.