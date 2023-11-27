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Цены на говядину в России увеличатся на 10%

Говядина в России подорожает к Новому году на 10%

27 ноября 2023, 03:48
Фото: 1MI

Цены на говядину в России увеличатся на 10%

Стоимость говядины в магазинах России может увеличиться к Новому году на 10%.

В стране возникли новые причины для увеличения стоимости данного продукта. Так, одной из проблем стало сокращение крупного рогатого скота в течение последних 10 лет, рассказал руководитель Нацсоюза производителей говядины Роман Костюк.

Кроме того, по словам специалиста, данная область производства не сумела уменьшить зависимость от импорта. Производство мяса из-за рубежа не менее 20%, а российского — 18%.

Еще один фактор, влияющий на подорожание говядины — это предновогодний ажиотаж. В связи с этим прогнозируется увеличение стоимости на 7-10%.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области мороженая и охлажденная курица стала дороже на 34%.

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