Говядина в России подорожает к Новому году на 10%

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В стране возникли новые причины для увеличения стоимости данного продукта. Так, одной из проблем стало сокращение крупного рогатого скота в течение последних 10 лет, рассказал руководитель Нацсоюза производителей говядины Роман Костюк.
Кроме того, по словам специалиста, данная область производства не сумела уменьшить зависимость от импорта. Производство мяса из-за рубежа не менее 20%, а российского — 18%.
Еще один фактор, влияющий на подорожание говядины — это предновогодний ажиотаж. В связи с этим прогнозируется увеличение стоимости на 7-10%.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области мороженая и охлажденная курица стала дороже на 34%.