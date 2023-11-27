Когда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Прямая линия планируется в первых числах декабря 2023 года, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола», связанном с губернатором.
Предположительно, Куйвашев во время эфира даст комментарии относительно всех «горячих точек», которые имеются сейчас в Свердловской области.
Напомним, 25 ноября 2023 года в Москве на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ, Куйвашев рассказал о больших проектах, направленных на развитие страны.
В том числе он рассказал о планировании строительства научно-технического центра, кластера цифровой трансформации и образовательного центра.