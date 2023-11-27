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Updated Сегодня, 15:10

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию с жителями

Когда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской области

27 ноября 2023, 15:10
Фото: 1MI

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проведет прямую линию с жителями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответит на вопросы жителей региона во время прямой линии.

Прямая линия планируется в первых числах декабря 2023 года, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола», связанном с губернатором.

Предположительно, Куйвашев во время эфира даст комментарии относительно всех «горячих точек», которые имеются сейчас в Свердловской области.

Напомним, 25 ноября 2023 года в Москве на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ, Куйвашев рассказал о больших проектах, направленных на развитие страны.

В том числе он рассказал о планировании строительства научно-технического центра, кластера цифровой трансформации и образовательного центра.

Куйвашев на встрече с Путиным предложил создание трех свердловских спортцентров
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