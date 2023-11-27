Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест ассистенту судьи

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:38
Колумбийский футболист получил красную карточку, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Екатеринбургский «Урал» победил «Краснодар» в матче 26 ноября. Игра 16-го тура чемпионата России окончилась со счетом 3:1. По итогам встречи «Краснодар» потерял возможность обойти «Зенит».
Так, «Краснодар» остался на втором месте турнирной таблицы чемпионата с 32 очками. «Урал» же находится на 11 месте с 19 очками.
Напомним, ранее инвалиды из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата России по футболу на колясках.