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Кордоба показал оскорбительный жест помощнику судьи после победы «Урала»

Кордоба получил красную карточку за оскорбительный жест ассистенту судьи

27 ноября 2023, 08:37
Фото: 1MI

Кордоба показал оскорбительный жест помощнику судьи после победы «Урала»

Главный бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба был удален с поля после того, как оскорбил асисстента судьи.

Колумбийский футболист получил красную карточку, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Екатеринбургский «Урал» победил «Краснодар» в матче 26 ноября. Игра 16-го тура чемпионата России окончилась со счетом 3:1. По итогам встречи «Краснодар» потерял возможность обойти «Зенит».

Так, «Краснодар» остался на втором месте турнирной таблицы чемпионата с 32 очками. «Урал» же находится на 11 месте с 19 очками.

Напомним, ранее инвалиды из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата России по футболу на колясках.

#Спорт#Футбол#Оскорбление#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Игрок
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