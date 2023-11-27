Лжемать в Екатеринбурге три года получала пособия на выдуманного ребенка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Так, кроме единовременной выплаты за рождение, лжемать получала и ежемесячные пособия. В результате с июня 2020 года по апрель 2023 года женщиной были получены 622 тысячи рублей.
Екатеринбурженке уже вынесен приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Она в ходе разбирательств вернула все деньги, но помимо этого ей придется выплатить 100 тысяч рублей штрафа. Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере.
Напомним, с незаконном получении пособий обвиняется и Вероника Наумова. Она была опекуном 6-летнего Далера Бобиева, который был найден мертвым летом 2023 года. Несмотря на то, что ребенок погиб еще в декабре 2022 года, Наумова продолжала получать на него пособия.