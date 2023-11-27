Лжемать в Екатеринбурге три года получала пособия на выдуманного ребенка

Напомним, с незаконном получении пособий обвиняется и Вероника Наумова. Она была опекуном 6-летнего Далера Бобиева, который был найден мертвым летом 2023 года. Несмотря на то, что ребенок погиб еще в декабре 2022 года, Наумова продолжала получать на него пособия.