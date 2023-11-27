Маршрут троллейбуса №24 в Екатеринбурге будет ездить до ЦБ №7

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Схему общественного транспорта пришлось изменить из-за приобретения новых троллейбусов. До поликлиники он будет доезжать с помощью автономного хода, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.
Троллейбус будет курсировать в следующем направлении от метро «Динамо»: ТЮЗ — улица Луначарского — Библиотека им. В. П. Крапивина — улица Уральская — переулок Парковый — улица Июльская — улица Боровая — улица Данилы Зверева — фабрика «Авангард» — ГБ №7.
Напомним, с 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге 22 автобуса начнут ездить с новой нумерацией.