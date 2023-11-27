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Updated Сегодня, 13:56

В Екатеринбурге изменится маршрут движения троллейбуса №24

Маршрут троллейбуса №24 в Екатеринбурге будет ездить до ЦБ №7

27 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге изменится маршрут движения троллейбуса №24

В Екатеринбурге изменят схему движения троллейбуса №24. Он теперь будет ездить до поликлиники №7.

Схему общественного транспорта пришлось изменить из-за приобретения новых троллейбусов. До поликлиники он будет доезжать с помощью автономного хода, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

Троллейбус будет курсировать в следующем направлении от метро «Динамо»: ТЮЗ — улица Луначарского — Библиотека им. В. П. Крапивина — улица Уральская — переулок Парковый — улица Июльская — улица Боровая — улица Данилы Зверева — фабрика «Авангард» — ГБ №7.

Напомним, с 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге 22 автобуса начнут ездить с новой нумерацией.

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#Транспорт#Остановка#Поликлиника#Пассажиры#Маршрут#Общественный транспорт#Обновление#Троллейбус#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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