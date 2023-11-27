Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле

Редакции TagilCity.ru стало известно о том, что звонки об опасности поступили в ТЦ «Малина», СОМ, DEPO и в «Квадрат». Судя по городским камерам наблюдения, к торговым центрам съезжаются спецслужбы для проверки на наличие угрозы.