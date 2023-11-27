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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Лже-минирование в Нижнем Тагиле

Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле

27 ноября 2023, 09:24
Фото: Камеры "Сети Тагила"
Лже-минирование в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле неизвестные «заминировали» торговые центры

Днем 27 ноября неизвестные сообщают о якобы минировании торговых центров Нижнего Тагила.

Редакции TagilCity.ru стало известно о том, что звонки об опасности поступили в ТЦ «Малина», СОМ, DEPO и в «Квадрат». Судя по городским камерам наблюдения, к торговым центрам съезжаются спецслужбы для проверки на наличие угрозы.

Помимо этого, в Нижнем Тагиле сообщают о «минировании» детского сада №157.

Мне сказали, что кто-то позвонил и как бы заминировал садик — №157 на Горошникова, — сообщил редакции TagilCity.ru читатель Максим.

В полиции Нижнего Тагила информацию о лже-минировании городских учреждений не прокомментировали. До детского сада дозвониться не удалось — телефон садика не отвечает.

Фото: Камеры "Сети Тагила"
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