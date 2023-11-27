Массовое лже-минирование торговых центров происходит в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Редакции TagilCity.ru стало известно о том, что звонки об опасности поступили в ТЦ «Малина», СОМ, DEPO и в «Квадрат». Судя по городским камерам наблюдения, к торговым центрам съезжаются спецслужбы для проверки на наличие угрозы.
Помимо этого, в Нижнем Тагиле сообщают о «минировании» детского сада №157.
Мне сказали, что кто-то позвонил и как бы заминировал садик — №157 на Горошникова, — сообщил редакции TagilCity.ru читатель Максим.
В полиции Нижнего Тагила информацию о лже-минировании городских учреждений не прокомментировали. До детского сада дозвониться не удалось — телефон садика не отвечает.