Медийное агентство AMG — финалист деловой премии «Коммерсантъ года — 2023»

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Премия «Коммерсантъ года» прошла уже в третий раз, в этом году заявки на участие подали 560 компаний Среднего Урала, в октябре в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошла торжественная церемония награждения. Лидеров определяли по точным критериям: положительной динамике выручки и увеличению количества рабочих мест по итогам 2022 года.
За высокие бизнес-результаты я благодарен команде и партнерам-рекламодателям, которые доверяют медийному агентству AMG вопросы продвижения и маркетинговые бюджеты. Однако не могу не отметить, что наш успех — это отражение динамики рекламного рынка на Урале. Я глубоко уверен, что рекламное сообщество в Свердловской области — самое профессиональное в стране. Это доказывают и рост оборотов рекламного рынка (третий по объемам после Москвы и Петербурга — прим. автора), и награды на конкурсах и фестивалях, которые наши агентства собирают по стране и за ее пределами. В этом контексте крайне ценно, что рекламная индустрия, креативные индустрии сегодня в фокусе внимания такого влиятельного и авторитетного медиа как ИД «Коммерсант». Это действительно важно и значимо, что совместно с Фондом поддержки предпринимателей, с правительством региона наши финансовые и управленческие успехи отмечают, — комментирует директор медийного агентства AMG, член Совета Гильдии Маркетологов, руководитель комиссии по исследованиям АКАР Урал Сергей Балакирев.
Напомним, в 2022 году медийное агентство AMG также вошло в топ-5 в номинации «Коммерческий проект года» от лица компании «Агентство рекламных технологий», а владелец агентства Александр Соловьев — в финал в номинации «Коммерсант года».
Отметим, первый офис медийного агентства AMG был открыт в Нижнем Тагиле в 2002 году. Сегодня представительства AMG есть еще в пяти городах, в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и Первоуральске, а в компании работает более 80 специалистов, предоставляющих полный цикл рекламных услуг.