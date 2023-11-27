Медийное агентство AMG — финалист деловой премии «Коммерсантъ года — 2023»

Премия «Коммерсантъ года» прошла уже в третий раз, в этом году заявки на участие подали 560 компаний Среднего Урала, в октябре в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошла торжественная церемония награждения. Лидеров определяли по точным критериям: положительной динамике выручки и увеличению количества рабочих мест по итогам 2022 года.