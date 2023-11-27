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Минэк и КМСП рассказали об участии в проекте «Взлет — от стартапа до IPO»

Минэк и КМСП рассказали об участии в проекте «Взлет — от стартапа до IPO»

27 ноября 2023, 16:48
Фото: 1MI
Правительство РФ предложило несколько программ для поддержки молодых компаний из сфер технологий и IT. К одной из таких программ относится стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», разработанная в 2021 году и утвержденная в 2022 году.

В рамках реализации задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в части льготного кредитования кураторами инициативы стали Минэкономразвития и Корпорация МСП, пишет rbc.ru.

Согласно инициативе «Взлет — от стартапа до IPO», инновационные и технологические компании, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, могут получить льготное финансирование под 3%. Полученные средства можно тратить на оборотные и инвестиционные цели: совершенствовать производство, приобретать необходимое сырье, уплачивать налоги, включая НДФЛ, финансировать участие в тендере.

Участниками программы могут стать субъекты МСП из 16 различных сфер: искусственного интеллекта, коммуникационных технологий, интернета вещей, новых производственных и генетических технологий, биотехнологии и фармацевтики, технологии новых материалов и других отраслей. Кроме того, компания должна показывать высокие финансовые результаты: получать больше 100 млн рублей в год и иметь прирост за этот же период минимум на 12%.

Для получения займа нужно совершить несколько шагов. В первую очередь необходимо подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ. После ее проверки экспертами МСП Банка предоставить необходимые документы. Заключительный этап — Корпорация МСП принимает решение о соответствии заемщика категории высокотехнологичных компаний.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, география охвата программы постоянно расширяется. Если в первые недели запуска около 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России, добавил он.

Напомним, программа была анонсирована в апреле 2022 года, а к июлю текущего года ею уже воспользовались более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП, заключивших договоры на сумму 22,8 млрд руб.

Также отметим, что ранее правительство смягчило условия участия в программе. Теперь нет ограничений по количеству кредитных договоров в рамках инициативы, а условия расчета темпов роста выручки стали проще.

#Общество
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