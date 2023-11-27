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Житель Екатеринбурга устроил дебош в магазине

Мужчина в Екатеринбурге разнес магазин и уснул в корзине с соевым соусом

27 ноября 2023, 03:18
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Житель Екатеринбурга устроил дебош в магазине

В Екатеринбурге местный житель устроил скандал в магазине на улице 8 марта.

Придя в торговую точку, мужчина обратился к консультанту с требованием дать ему еды. После этого он принялся угрожать сотрудникам магазина. Те вызвали службу быстрого реагирования, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Приехавшие специалисты отправили екатеринбуржца за столик, однако он вскоре поднялся, но упал и заснул. При этом дебошир опрокинул на себя корзину с соевым соусом. Его вывели из магазина, чтобы передать скорой помощи, однако горожанин спрятался от бригады.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Через некоторое время мужчина снова пришел в этот же магазин и купил сэндвич.

Напомним, 11 ноября 2023 года пьяный пассажир поезда, который ехал маршрутом Екатеринбург — Нижний Тагил, стал ругаться на других людей, ехавших в вагоне, и потребовал, что они оставили его в одиночестве. На станции свердловчанина забрали в полицию.

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