Мужчина в Екатеринбурге разнес магазин и уснул в корзине с соевым соусом

Приехавшие специалисты отправили екатеринбуржца за столик, однако он вскоре поднялся, но упал и заснул. При этом дебошир опрокинул на себя корзину с соевым соусом. Его вывели из магазина, чтобы передать скорой помощи, однако горожанин спрятался от бригады.