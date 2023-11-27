Мужчина в Екатеринбурге разнес магазин и уснул в корзине с соевым соусом

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Придя в торговую точку, мужчина обратился к консультанту с требованием дать ему еды. После этого он принялся угрожать сотрудникам магазина. Те вызвали службу быстрого реагирования, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Приехавшие специалисты отправили екатеринбуржца за столик, однако он вскоре поднялся, но упал и заснул. При этом дебошир опрокинул на себя корзину с соевым соусом. Его вывели из магазина, чтобы передать скорой помощи, однако горожанин спрятался от бригады.
Через некоторое время мужчина снова пришел в этот же магазин и купил сэндвич.
Напомним, 11 ноября 2023 года пьяный пассажир поезда, который ехал маршрутом Екатеринбург — Нижний Тагил, стал ругаться на других людей, ехавших в вагоне, и потребовал, что они оставили его в одиночестве. На станции свердловчанина забрали в полицию.