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Posted 27 ноября 2023, 14:12

Published 27 ноября 2023, 14:12

Modified 27 ноября 2023, 14:14

Updated 27 ноября 2023, 14:14

После перестрелки полицейских в Сухом Логу заведено два уголовных дела

На экс-начальника УГРО Сухого Лога завели два уголовных дела

27 ноября 2023, 14:12
Фото: 1MI.

После перестрелки полицейских в Сухом Логу заведено два уголовных дела

На бывшего начальника УГРО Сухого Лога завели уголовные дела. Он пытался наказать лихача.

Ранее замначальника УГРО Сухого Лога Андрей Тимакин прострелили голову из-за пьяной езды. Тогда же он лишился должности.

Известно, что Тимакин на служебной машину играл в Need for Speed ирл. Это заметил местный бизнесмен и притормозил мужчину своим автомобилем. После аварии Тимакин вызвал ГИБДД, а бизнесмен — экс-начальника угрозыска Романа Федонова, пишет «Урал Мэш».

Между двумя полицейскими начались разборки, которые переросли в стрельбу резиновыми пулями. Далее делом заинтересовались в СУ СК.

Выяснилось, что Федонов еще в 2021 году угражал пистолетом Тимакину и его другу Кузнецову. Теперь же на него завели сразу два уголовных дела, одно из них — за угрозу убийством.

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