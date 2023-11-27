На экс-начальника УГРО Сухого Лога завели два уголовных дела

Posted 27 ноября 2023, 14:12
Published 27 ноября 2023, 14:12
Modified 27 ноября 2023, 14:14
Updated 27 ноября 2023, 14:14
Ранее замначальника УГРО Сухого Лога Андрей Тимакин прострелили голову из-за пьяной езды. Тогда же он лишился должности.
Известно, что Тимакин на служебной машину играл в Need for Speed ирл. Это заметил местный бизнесмен и притормозил мужчину своим автомобилем. После аварии Тимакин вызвал ГИБДД, а бизнесмен — экс-начальника угрозыска Романа Федонова, пишет «Урал Мэш».
Между двумя полицейскими начались разборки, которые переросли в стрельбу резиновыми пулями. Далее делом заинтересовались в СУ СК.
Выяснилось, что Федонов еще в 2021 году угражал пистолетом Тимакину и его другу Кузнецову. Теперь же на него завели сразу два уголовных дела, одно из них — за угрозу убийством.