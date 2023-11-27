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Published Сегодня, 14:12

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Updated Сегодня, 14:14

После перестрелки полицейских в Сухом Логу заведено два уголовных дела

На экс-начальника УГРО Сухого Лога завели два уголовных дела

27 ноября 2023, 14:12
Фото: 1MI

После перестрелки полицейских в Сухом Логу заведено два уголовных дела

На бывшего начальника УГРО Сухого Лога завели уголовные дела. Он пытался наказать лихача.

Ранее замначальника УГРО Сухого Лога Андрей Тимакин прострелили голову из-за пьяной езды. Тогда же он лишился должности.

Известно, что Тимакин на служебной машину играл в Need for Speed ирл. Это заметил местный бизнесмен и притормозил мужчину своим автомобилем. После аварии Тимакин вызвал ГИБДД, а бизнесмен — экс-начальника угрозыска Романа Федонова, пишет «Урал Мэш».

Между двумя полицейскими начались разборки, которые переросли в стрельбу резиновыми пулями. Далее делом заинтересовались в СУ СК.

Выяснилось, что Федонов еще в 2021 году угражал пистолетом Тимакину и его другу Кузнецову. Теперь же на него завели сразу два уголовных дела, одно из них — за угрозу убийством.

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#Происшествия#Уголовное дело#Стрельба#Пистолет#Сухой Лог#Перестрелка#18+#Авария#Лихач#Пьяная езда#Дарья Сорокина
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