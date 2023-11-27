Найденная в подгузнике в сугробе девочка из Серова остается в тяжелом состоянии

Напомним, ЧП случилось в Екатеринбурге 23 ноября. В тот день мама и папа 2-летней девочки ушли на работу. Они оставили ребенка со старшей сестрой. В какой-то момент сестра уснула, а девочка вышла на улицу. В результате ее нашел в сугробе отец, который пришел на обед. До этого ребенок провел в снегу несколько часов.