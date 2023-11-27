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Найденная в подгузнике в сугробе девочка доставлена на вертолете в Екатеринбург

Найденная в подгузнике в сугробе девочка из Серова остается в тяжелом состоянии

27 ноября 2023, 09:00
Фото: Midjourney

Найденная в подгузнике в сугробе девочка доставлена на вертолете в Екатеринбург

Девочка из Серова, которая была найдена в одном подгузнике в сугробе, доставлена вертолетом центра медицины катастроф в Екатеринбург. Состояние ребенка по прежнему тяжелое.

Девочка подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Напомним, ЧП случилось в Екатеринбурге 23 ноября. В тот день мама и папа 2-летней девочки ушли на работу. Они оставили ребенка со старшей сестрой. В какой-то момент сестра уснула, а девочка вышла на улицу. В результате ее нашел в сугробе отец, который пришел на обед. До этого ребенок провел в снегу несколько часов.

#Происшествия#Больница#Дети#ЧП#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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