Найденная в подгузнике в сугробе девочка из Серова остается в тяжелом состоянии

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Девочка подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
Напомним, ЧП случилось в Екатеринбурге 23 ноября. В тот день мама и папа 2-летней девочки ушли на работу. Они оставили ребенка со старшей сестрой. В какой-то момент сестра уснула, а девочка вышла на улицу. В результате ее нашел в сугробе отец, который пришел на обед. До этого ребенок провел в снегу несколько часов.