Необычный Superjet прибыл в Екатеринбург. На нем нанесена ливрея Эрмитажа

Дни Эрмитажа будут проходить в Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря. В центре «Эрмитаж-Урал» и здании Екатеринбургского музея ИЗО откроются три выставочных проекта. Кроме того, реставраторы смогут поучаствовать в мастер-классе, а также будет работать эрмитажный лекторий, сообщили в Департаменте информационной политики.