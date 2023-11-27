Необычный Superjet прибыл в Екатеринбург. На нем нанесена ливрея Эрмитажа

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Дни Эрмитажа будут проходить в Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря. В центре «Эрмитаж-Урал» и здании Екатеринбургского музея ИЗО откроются три выставочных проекта. Кроме того, реставраторы смогут поучаствовать в мастер-классе, а также будет работать эрмитажный лекторий, сообщили в Департаменте информационной политики.
Главным событием станет выставка об Екатерине I. Она приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Экспозицию подготовил Эрмитаж. В общей сложности для посетителей будет представлено 150 экспонатов. Многие предметы были получены из кабинета Петра Великого в Кунсткамере и галереи Петра I в Эрмитаже.
Напомним, ранее было предложено открыть музейно-выставочный комплекс в Нижнем Тагиле. Его возможная площадь может составить 20 тысяч квадратных метров. Эта площадка будет считаться второй по площади в стране.