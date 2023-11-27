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Superjet в Екатеринбурге

Необычный Superjet прибыл в Екатеринбург. На нем нанесена ливрея Эрмитажа

27 ноября 2023, 06:31
Фото: Департамент информполитики Свердловской области
Superjet в Екатеринбурге

В Екатеринбург прилетел Superjet в ливрее государственного Эрмитажа

В честь открытия Дней Эрмитажа в Екатеринбург прибвл рейс SU/FV6417. Он из Санкт-Петербурга. На его корпус нанесены логотип государственного Эрмитажа и изображение скифского оленя.

Дни Эрмитажа будут проходить в Екатеринбурге с 27 ноября по 3 декабря. В центре «Эрмитаж-Урал» и здании Екатеринбургского музея ИЗО откроются три выставочных проекта. Кроме того, реставраторы смогут поучаствовать в мастер-классе, а также будет работать эрмитажный лекторий, сообщили в Департаменте информационной политики.

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Главным событием станет выставка об Екатерине I. Она приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Экспозицию подготовил Эрмитаж. В общей сложности для посетителей будет представлено 150 экспонатов. Многие предметы были получены из кабинета Петра Великого в Кунсткамере и галереи Петра I в Эрмитаже.

Напомним, ранее было предложено открыть музейно-выставочный комплекс в Нижнем Тагиле. Его возможная площадь может составить 20 тысяч квадратных метров. Эта площадка будет считаться второй по площади в стране.

#Свободное время#Транспорт#Свердловская область#Самолет#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Прибытие#Эрмитаж
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