Пассажиры застряли в Сочи из-за урагана. Задержан рейс до Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
26 ноября 2023 года на кубанском побережье начался ураган. Порывы ветра достигали 40 метров. В связи с этим авиаперелеты пришлось временно отложить.
Информация о том, что вылет авиамаршрута на некоторое время задерживается, появилась на сайте «Аэрофлота». Кроме того, по той же причине был задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи.
Так, вылет самолета из Сочи был изначально запланирован поздним вечером, а вылет из аэропорта уральской столицы утром.
Напомним, в Таиланде задержали рейс до Екатеринбурга. Предположительно, задержка произошла из-за поломки воздушного суда.