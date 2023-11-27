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Авиарейс Сочи — Екатеринбург задержан из-за непогоды

Пассажиры застряли в Сочи из-за урагана. Задержан рейс до Екатеринбурга

27 ноября 2023, 05:02
Фото: 1MI

Авиарейс Сочи — Екатеринбург задержан из-за непогоды

Рейс Сочи — Екатеринбург авиакомпании «Аэрофлот» задержан в связи с плохими погодными условиями.

26 ноября 2023 года на кубанском побережье начался ураган. Порывы ветра достигали 40 метров. В связи с этим авиаперелеты пришлось временно отложить.

Информация о том, что вылет авиамаршрута на некоторое время задерживается, появилась на сайте «Аэрофлота». Кроме того, по той же причине был задержан рейс из Екатеринбурга в Сочи.

Так, вылет самолета из Сочи был изначально запланирован поздним вечером, а вылет из аэропорта уральской столицы утром.

Напомним, в Таиланде задержали рейс до Екатеринбурга. Предположительно, задержка произошла из-за поломки воздушного суда.

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