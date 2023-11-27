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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Аномальное тепло ожидается в Свердловской области

Плюсовые температуры вернутся в Свердловскую область

27 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI

Аномальное тепло ожидается в Свердловской области

Повышение температуры воздуха прогнозируется в Свердловской области 27 ноября 2023 года.

Так, столбики термометров в регионе могут подняться до -3… +2 градусов. Средняя температура в конце ноября 2023 года выше нормы на 4-8 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и порывы ветра до 3-8 метров. Температура воздуха в уральской столице будет -1… +1 градус.

Напомним, 26 ноября 2023 года в южной части Свердловской области снег поздним вечером сменился дождем. Ночью 27 ноября в области проходил полярный атмосферный фронт.

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