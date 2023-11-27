Плюсовые температуры вернутся в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Так, столбики термометров в регионе могут подняться до -3… +2 градусов. Средняя температура в конце ноября 2023 года выше нормы на 4-8 градусов, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и порывы ветра до 3-8 метров. Температура воздуха в уральской столице будет -1… +1 градус.
Напомним, 26 ноября 2023 года в южной части Свердловской области снег поздним вечером сменился дождем. Ночью 27 ноября в области проходил полярный атмосферный фронт.