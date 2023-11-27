Посетители ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили перестрелку

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Екатеринбуржцы, вступив друг с другом в конфликт, стали стрелять из травматического оружия марок «Хорхе» и «Зигзаур», рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Вскоре один из стрелков был найден и задержан. Также установили его личность. Другой горожанин, предположительно, поймал такси и отправился в медицинское учреждение, чтобы ему оказали квалифицированную помощь.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге компания подростков выстрелила из пистолета в 14-летнего школьника после того, как он отказался покупать вейп.