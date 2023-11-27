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Двое мужчин устроили стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Посетители ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили перестрелку

27 ноября 2023, 04:11
Фото: 1MI

Двое мужчин устроили стрельбу в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое мужчин, посетившие торговый центр «Гринвич», в ходе конфликта устроили между собой стрельбу из травматических пистолет. Инцидент произошел 26 ноября 2023 года.

Екатеринбуржцы, вступив друг с другом в конфликт, стали стрелять из травматического оружия марок «Хорхе» и «Зигзаур», рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Видео: Telegram-канал "Урал Мэш"

Вскоре один из стрелков был найден и задержан. Также установили его личность. Другой горожанин, предположительно, поймал такси и отправился в медицинское учреждение, чтобы ему оказали квалифицированную помощь.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге компания подростков выстрелила из пистолета в 14-летнего школьника после того, как он отказался покупать вейп.

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