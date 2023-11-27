«Ранее порезал жену»: завершено расследование убийства медбрата из Березовского

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее злоумышленника судили за то, что он «порезал» свою жену. Также его судили за кражи. В общей сложности в тюрьме он провел 15 лет. На момент убийства фельдшера он был пьян.