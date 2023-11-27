«Ранее порезал жену»: завершено расследование убийства медбрата из Березовского

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
По словам старшего помощника главы Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, обвиняемого судили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Злоумышленнику 66 лет.
Наказание по этой статье могут назначить вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие полагает, что 25 апреля бригада скорой помощи приехала на вызов в одну из квартир по улице Гагарина в городе Березовский. Помощь требовалась женщине.
В результате муж пациентки воткнул нож в грудь 28-летнему фельдшеру. После этого пострадавший сумел дойти до машины скорой, его отвезли в больницу. Однако вскоре он скончался.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее злоумышленника судили за то, что он «порезал» свою жену. Также его судили за кражи. В общей сложности в тюрьме он провел 15 лет. На момент убийства фельдшера он был пьян.
Ранее в Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал свою 14-летнюю девушку и ее 62-летнюю маму.