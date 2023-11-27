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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

В Березовском завершилось расследование убийства медбрата

«Ранее порезал жену»: завершено расследование убийства медбрата из Березовского

27 ноября 2023, 08:20
Фото: СУ СК по Свердловской области

В Березовском завершилось расследование убийства медбрата

В Березовском подошло к концу расследование уголовного дела об убийстве медицинского работника.

По словам старшего помощника главы Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, обвиняемого судили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Злоумышленнику 66 лет.

Фото: СУ СК по Свердловской области

Наказание по этой статье могут назначить вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие полагает, что 25 апреля бригада скорой помощи приехала на вызов в одну из квартир по улице Гагарина в городе Березовский. Помощь требовалась женщине.

В результате муж пациентки воткнул нож в грудь 28-летнему фельдшеру. После этого пострадавший сумел дойти до машины скорой, его отвезли в больницу. Однако вскоре он скончался.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее злоумышленника судили за то, что он «порезал» свою жену. Также его судили за кражи. В общей сложности в тюрьме он провел 15 лет. На момент убийства фельдшера он был пьян.

Ранее в Екатеринбурге 16-летний школьник зарезал свою 14-летнюю девушку и ее 62-летнюю маму.

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#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Нож#Криминал#Березовский#Фельдшер#Злоумышленник#18+#Дарья Сорокина
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