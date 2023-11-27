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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Чиновница придумала обморок ребенка в Екатеринбурге ради мошенников

«Расплакалась на работе»: в Екатеринбурге чиновница обманула коллег ради аферистов

27 ноября 2023, 14:28
Фото: 1MI

Чиновница придумала обморок ребенка в Екатеринбурге ради мошенников

Сотрудница администрации Екатеринбурга ради того, чтобы перевести миллион рублей мошенникам, обманула коллег. Она сказала, что ее ребенок потерял сознание.

Жертвой аферистов стала замначальница управления департамента по мунимуществу Елена Сибирякова. Во время рабочего дня ей позвонили мошенники, которые представились ее начальницей — Майей Анатольевной, пишет «Урал Мэш»

«Начальница» сказала, что скоро с Еленой свяжется якобы представитель ФСБ. Далее ей позвонили и сообщили, что на нее взяли кредит на семь миллионов рублей. Чтобы решить проблему, аферисты предложили взять реальный кредит и перевести им деньги.

Для того, чтобы не напугать коллег такой историей, Елена сказала, что ее ребенок упал в обморок и ей срочно нужно к нему, а сама побежала в банк и перевела 1,1 млн рублей мошенникам, предварительно взяв их в кредит.

В результате Елена была на связи с аферистами еще 5 дней. Не выдержав давления, она расплакалась прямо на работе. Тогда же и рассказала коллегам, что происходило все это время.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области участились случаи мошенничества от имени представителей «ФСБ».

Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Дети#Банк#ФСБ#Кредит#Мошенники#Екатеринбург#Обморок#Дарья Сорокина
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