«Расплакалась на работе»: в Екатеринбурге чиновница обманула коллег ради аферистов

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Жертвой аферистов стала замначальница управления департамента по мунимуществу Елена Сибирякова. Во время рабочего дня ей позвонили мошенники, которые представились ее начальницей — Майей Анатольевной, пишет «Урал Мэш»
«Начальница» сказала, что скоро с Еленой свяжется якобы представитель ФСБ. Далее ей позвонили и сообщили, что на нее взяли кредит на семь миллионов рублей. Чтобы решить проблему, аферисты предложили взять реальный кредит и перевести им деньги.
Для того, чтобы не напугать коллег такой историей, Елена сказала, что ее ребенок упал в обморок и ей срочно нужно к нему, а сама побежала в банк и перевела 1,1 млн рублей мошенникам, предварительно взяв их в кредит.
В результате Елена была на связи с аферистами еще 5 дней. Не выдержав давления, она расплакалась прямо на работе. Тогда же и рассказала коллегам, что происходило все это время.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области участились случаи мошенничества от имени представителей «ФСБ».