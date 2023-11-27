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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

Стало известно, кто устроил перестрелку в Екатеринбурге

Самбист и предприниматель устроили перестрелку в Екатеринбурге

27 ноября 2023, 11:37
Фото: 1MI

Стало известно, кто устроил перестрелку в Екатеринбурге

Двое посетителей ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили перестрелку. Оба они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мужчины являются уроженцами Азербайджана и у них есть российское гражданство.

Первый задержанный Гусейн. Он самбист из клуба «Родина» на Уралмаше.

Изначально он крутился в мажорской тусовке, но после того, как якобы украл тапочки от Louis Vuitton, принадлежащие одному из бизнесменов, его перестали там принимать, — рассказывает источник издания.

Вторым участником конфликта стал предприниматель Рази. По данным Е1, на него зарегистрирована компания «Орбита». Она занимается оптовой продажей фруктов и овощей.

Источник издания отмечает, что ему нравится фотографироваться с известными спортсменами, но его личных достижениях нет информации. Официально мужчина не работает, но ездит на Bentley. Чем мужчина занимается неизвестно.

По предварительным данным, причиной конфликта между мужчинами стала неприязнь. Сначала они подрались, а затем уже взялись за пистолеты. На место приехала полиция, но задержать сначала удалось Гусейна, а уже через некоторое время — Рази.

Следователями возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данной статье мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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