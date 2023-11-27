Шесть новых площадок для мусора появятся в Нижнем Тагиле до конца года

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера, а также одну площадку для двух бункеров. Разместятся она по следующим адресам:
На объектах строителям необходимо выполнить основание и бетонное покрытие, смонтировать ограждение и крышу, а затем облицевать их стальным листом. Отмечается, что при выполнении работ должна быть обеспечена безопасность для окружающей среды и людей.
Перед началом работ подрядчик составит план-график, пройдет согласование, получит ордер на земляные работы, а по завершении вывезет строительный мусор. Все площадки необходимо сдать до 20 декабря 2023 года. Гарантия на работы составит три года.
Напомним, ликвидацией 27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле за 1,25 миллиона рублей займется ООО «Комавтотранс».