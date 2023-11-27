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Published Сегодня, 09:41

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В Нижнем Тагиле построят 6 новых контейнерных площадок за 1,9 миллиона

Шесть новых площадок для мусора появятся в Нижнем Тагиле до конца года

27 ноября 2023, 09:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле построят 6 новых контейнерных площадок за 1,9 миллиона

В Нижнем Тагиле обустроят дополнительные контейнерные и бункерные площадки для сбора ТКО. На это администрация города выделила 1,97 миллиона рублей.

Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера, а также одну площадку для двух бункеров. Разместятся она по следующим адресам:

  • Салдинская-Коминтерна;
  • Ушинского, 20Б;
  • Полярная 93 (вблизи с улицей Заречная, 88 на Пырловке;
  • Дачная (микрорайон Ключики);
  • Локомотивная-Степная;
  • Землячки, 33.
Фото: Проектная документация

На объектах строителям необходимо выполнить основание и бетонное покрытие, смонтировать ограждение и крышу, а затем облицевать их стальным листом. Отмечается, что при выполнении работ должна быть обеспечена безопасность для окружающей среды и людей.

Перед началом работ подрядчик составит план-график, пройдет согласование, получит ордер на земляные работы, а по завершении вывезет строительный мусор. Все площадки необходимо сдать до 20 декабря 2023 года. Гарантия на работы составит три года.

Напомним, ликвидацией 27 несанкционированных свалок в Нижнем Тагиле за 1,25 миллиона рублей займется ООО «Комавтотранс».

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