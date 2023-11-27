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Юные театралы из Нижнего Тагила стали победителями областного фестиваля

Школьники из Нижнего Тагила покорили областной фестиваль

27 ноября 2023, 07:42
Фото: 1MI

Юные театралы из Нижнего Тагила стали победителями областного фестиваля

Юные театралы из Нижнего Тагила и Черноисточинска стали победителями областного конкурса-фестиваля «Персонаж» (16+). Они получили все дипломы первой степени в номинации «Спектакль».

Всего на конкурсе было три номинации — «Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция, инсценировка произведений малых форм», «Спектакль». Последняя при этом была самой многочисленной.

Диплом лауреата первой степени получил театр-игра «Ку-кушка» из Черноисточинска за работу «Медной горы Хозяйка». Эта же постановка отмечена как лучшая по художественному оформлению. Младшие воспитанники театра получили диплом лауреата третьей степени за спектакль «Бом-бом-бом».

«Театр-игра Ку-кушка» «Театр-игра Ку-кушка»
«ЗакуЛисье» «ЗакуЛисье»
Театр-студия «Зеркало»Театр-студия «Зеркало»
«Театр-игра Ку-кушка»
Фото: группа ВКонтакте «Верхнесалдинская ДШИ»

Первое место заняли и артисты студии «ЗакуЛисье». Они выступили со спектаклем «Приключение поросят». Юные театралы получили спецдиплом «За мастерство кукловождения».

Воспитанники театра-студии «Зеркало» ГДДЮТ получили диплом лауреата первой степени за спектакль «Плейбек. Мой театр».

Напомним, ранее артисты Нового молодежного театра из Нижнего Тагила показали смелое прочтение известной пьесы М. Ю. Лермонтова.

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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Дети#Спектакль#Победа#Ирина Кирилова
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