Школьники из Нижнего Тагила покорили областной фестиваль

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Всего на конкурсе было три номинации — «Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция, инсценировка произведений малых форм», «Спектакль». Последняя при этом была самой многочисленной.
Диплом лауреата первой степени получил театр-игра «Ку-кушка» из Черноисточинска за работу «Медной горы Хозяйка». Эта же постановка отмечена как лучшая по художественному оформлению. Младшие воспитанники театра получили диплом лауреата третьей степени за спектакль «Бом-бом-бом».
Первое место заняли и артисты студии «ЗакуЛисье». Они выступили со спектаклем «Приключение поросят». Юные театралы получили спецдиплом «За мастерство кукловождения».
Воспитанники театра-студии «Зеркало» ГДДЮТ получили диплом лауреата первой степени за спектакль «Плейбек. Мой театр».
Напомним, ранее артисты Нового молодежного театра из Нижнего Тагила показали смелое прочтение известной пьесы М. Ю. Лермонтова.